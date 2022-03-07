На Харківщині за останню добу загинули 10 мирних людей

Ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки на Харківщині. Лише за останню добу в області загинули щонайменше 10 цивільних людей.

Начальник слідчого управління у Харківській області Сергій Болвінов повідомила, що загалом серед через обстріли загинули 143 мирних мешканці, серед них – 5 дітей.

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У Харкові обстріли продовжуються вже 12 день день. Від авіаударів страждають не лише військові та державні об'єкти, а й мирні мешканці. Від вибухів, стрілянини чи пожеж гинуть десятки невинних українців.

До слова, в СБУ наголосили, що армія Росії має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Вони розстрілюють навіть своїх військових, якщо ті відмовляться вбивати жінок і дітей або допомагають українцям.

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