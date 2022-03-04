На Харківщині затримали корегувальника вогню росіян: деталі

На блокпосту біля селища Селекційна н Харківщині прикордонники затримали корегувальника вогню противника. Він – 33-річний громадянин України – роз’їжджав на автомобілі Lexus.

Під час огляду багажника прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тисяч гривень, військовий квиток та паспорт.

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Також у чоловіка був мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям "Гармата" та "Курато"».

Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг. Посібника злочинної діяльності російської армії передали співробітникам СБУ.

Додамо, що раніше СБУ вдалося затримати зрадника, який причетний до обстрілу телевежі в Києві 1 березня. Тоді загинули 5 мирних людей. Чоловік сам просив загарбників, щоб ті атакували телевежу, та надавав інформацію щодо наведення вогню.