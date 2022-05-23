На Харківщині ЗСУ звільнили вже 24 населені пункти, – Залужний
Джерело:Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів, що українські захисники звільнили вже 24 населені пункти в Харківській області, які були під окупацією бойовиків.
Головнокомандувач військ Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські військові вже звільнили від окупаційного гніту 24 населених пункти Харківщини. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці.
Важливо Перший вирок російському військовому та 87 загиблих у Десні: основне за 89 день війни
Залужний розповів, що на початку українські захисники деокупували село Кутузівка Вільхівської сільської громади, що на Харківщині.
Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного
Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного
У підвалі дитячого садочку в Кутузівці жило 40 дітей / Фото Валерія Залужного
Українські захисники, які змогли відбити село, надали першу медичну допомогу місцевим мешканцям, а також допомогли з усім необхідним для життя – водою, їжею та одягом.
Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних Сил України кладуть край злочинам російської федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових. Наш обовʼязок - захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо. Разом до Перемоги!
– написав Валерій Залужний.
Українські воїни продовжують очищати територію країни від російського гніту / Фото Валерій Залужний
Раніше повідомлялося, що з 5 травня українські захисники вже звільнили 23 населених пункти. Росіяни намагаються не дати вийти бійцям ЗСУ на державний адміністративний кордон, проте українські вояки впевнено просуваються вперед.
- У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції (18 травня стало відомо, що українські оборонці звільнили ще одне село в Харківській області).
- Також активізували діяльність диверсійно-розвідувальні групи.
- Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.
- 16 травня бійці 227 батальйону територіальної оборони змогли відтіснити окупантів та вийшли до державного кордону Харківської області. Їм особисто подякував президент Володимир Зеленській у своїй вечірній промові.
Вас може зацікавити: У США заявили, що Україна виграла битву за Харків