На Харківщині ЗСУ звільнили вже 24 населені пункти, – Залужний

23 травня 2022 , 17:19
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Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів, що українські захисники звільнили вже 24 населені пункти в Харківській області, які були під окупацією бойовиків.

Головнокомандувач військ Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські військові вже звільнили від окупаційного гніту 24 населених пункти Харківщини. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці. 

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Залужний розповів, що на початку українські захисники деокупували село Кутузівка Вільхівської сільської громади, що на Харківщині.

Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного

Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного

За його словами, приблизно 170 місцевих мешканців Кутузівки пробули у підвалі дитячого садочка понад 2 місяці – люди ховалися від обстрілів російських окупантів та боялися вийти на вулицю.
У підвалах Кутузівки переховувалося від обстрілів 170 людей / Фото Валерія Залужного
 
Серед тих, хто жив у підвалі були і діти – у нелюдських умовах переховувалися 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років. 

У підвалі дитячого садочку в Кутузівці жило 40 дітей / Фото Валерія Залужного

Українські захисники, які змогли відбити село, надали першу медичну допомогу місцевим мешканцям, а також допомогли з усім необхідним для життя – водою, їжею та одягом. 

Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних Сил України кладуть край злочинам російської федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових. Наш обовʼязок - захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо. Разом до Перемоги!
– написав Валерій Залужний. 

Українські воїни продовжують очищати територію країни від російського гніту / Фото Валерій Залужний 

Раніше повідомлялося, що з 5 травня українські захисники вже звільнили 23 населених пункти. Росіяни намагаються не дати вийти бійцям ЗСУ на державний адміністративний кордон, проте українські вояки впевнено просуваються вперед. 

  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції (18 травня стало відомо, що українські оборонці звільнили ще одне село в Харківській області).
  • Також активізували діяльність диверсійно-розвідувальні групи.
  • Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.
  • 16 травня бійці 227 батальйону територіальної оборони змогли відтіснити окупантів та вийшли до державного кордону Харківської області. Їм особисто подякував президент Володимир Зеленській у своїй вечірній промові. 

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Автор: Ярослава Прадід