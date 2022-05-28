Харківщину постійно обстрілюють: у Слатиному загинула жінка

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Харків та область. У п'ятницю, 27 травня, унаслідок ворожих ударів загинула жінка у селищі Слатине.

Росіяни обстріляли Київський район Харкова

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих обстрілів. За його словами, за добу окупанти обстрілювали Харківський район.

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Унаслідок дій агресора у Слатиному загинула 65-річна жінка, ще одна людина постраждала. Окрім того, через ворожий вогонь отримала поранення одна людина у місті Балаклія.

У ніч проти 28 травня відбулося декілька влучань снарядів у Малій Данилівці, через що виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає.

27 травня росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Про наслідки обстрілу не повідомляється.

Що відомо про ситуацію на фронті

Олег Синєгубов повідомив, що на території Харківської області тривають бойові дії.

На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ,

– повідомив він.

Разом з тим, за словами Синєгубова, ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. Зокрема, на Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.

Яка ситуація у Харківській області

Збройні сили Росію обстрілюють територію Харкова та області, через що гинуть багато мирних людей. Зокрема, 24 травня від обстрілів окупантів загинув один мешканець Дергачів.

25 травня під вогнем ворога опинилося місто Балаклія, де від рук російських військових загинула одна людина. Ще 7 людей, серед яких і 9-річна дитина, поранені.

26 травня Росія завдали кривавих ударів, масовано обстрілявши Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди загарбників прилітали майже у центр міста, через що загинуло 9 людей і ще 19 отримали поранення.

На початку травня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області та звільнили понад 20 міст і сіл.

Олег Синєгубов розповів, що наразі найгарячіші бої тривають на північному та північно-східному напрямках Харківської області. Також напружена ситуація на Ізюмському напрямку.

Окупанти постійно намагаються атакувати позиції українських військ і зосередили свої зусилля на терорі місцевого населення.

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