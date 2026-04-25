ЗСУ мають 2 просування на Донеччині, а росіяни – дедлайн до 30 квітня: огляд фронту від ISW

Російські військові продовжують наступальні дії на кількох напрямках, використовуючи тактику інфільтрацій і мотоциклетних штурмів. Українські сили стримують натиск ворога, проводячи контратаки.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на двох напрямках.

Де Сили оборони мали успіх?

Українські сили нещодавно мали успіх у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри, опубліковані 23 квітня, свідчать, що Сили оборони просунулися на схід від Костянтинівки.

Інші кадри, опубліковані того ж дня, демонструють удар російських сил по українській позиції в південній частині Костянтинівки – у районі, де окупанти раніше заявляли про свою присутність.

Зверніть увагу! Командир українського підрозділу, який діє на Костянтинівському напрямку, заявив 24 квітня, що загарбники постійно проводять піхотні та бронетанкові атаки й пріоритетно застосовують керовані авіабомби, якими знищують українські позиції перед штурмом.

Також Сили оборони нещодавно просунулися та здійснили контратаки на Покровському напрямку.

Геолоковані кадри за 24 квітня показують українські сили в західній частині Родинського (на північ від Покровська). Один російський військовий блогер заявив, що Сили оборони продовжують діяти в Родинському у значній кількості.

Важливо! Окупанти продовжують проводити інфільтрації та штурмові операції на Покровському напрямку, зокрема з середини квітня атакують більшими моторизованими групами. Ворог використовує квадроцикли і мотоцикли. Загарбники надають перевагу мотоциклетним штурмам через їхню маневреність, а також тому, що українським силам важко уражати такі мобільні групи.

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

Запоріжжя

Один російський військовий блогер визнав, що українські сили зберігають контроль над північною частиною Степногірська (на захід від Оріхова). Геолоковані кадри, опубліковані 23 квітня, показують удари російських сил по українських позиціях у північній частині Магданилівки (на північний захід від Оріхова) – у районі, де окупанти раніше заявляли про свій контроль.

Харківщина

Загарбники намагаються просунутися вздовж міжнародного кордону на північний схід від Харкова. Український 16-й армійський корпус повідомив 24 квітня, що підрозділи російського 12-го стрілецького батальйону 69-ї мотострілецької дивізії атакують із Дегтярного та Нестерного у напрямку Землянок (усі населені пункти – на північний схід від Харкова) з метою захопити Землянки до 30 квітня.

16-й армійський корпус повідомив, що російські сили намагаються перетнути кордон малими штурмовими групами, щоб просунутися до цього населеного пункту.

Окупанти також проводили інфільтраційні місії в Куп'янську та навколо нього. Геолоковані кадри, опубліковані 23 квітня, показують удари українських сил по російських позиціях у північній частині Куп'янська та у східній частині Куп'янська-Вузлового.

Сумщина

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що окупант розпочали новий наступ на південний схід від міста Суми у напрямку Новодмитрівки та Таратутиного після майже двомісячної паузи (приблизно з лютого 2026 року).

Навіщо ворог активізувався на Сумщині?

Експерт Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, заявив, що зараз однією з проблемних ділянок фронту є Сумщина. Під контролем росіян перебуває майже 350 квадратних кілометрів області.

За його словами, сил окупантів там небагато – близько 100 військових, переважно з підрозділу "Ахмат", яким вдалося інфільтруватися. Ступак пояснив, що Росія не має ресурсів для оточення Сум. Головна мета ворога – відволікти увагу Генштабу України, змусити перекидати туди людей і техніку з інших напрямків та послабити важливі ділянки фронту.

Пріоритетним напрямком для наступу Росії експерт назвав Донеччину, зокрема район Костянтинівки, Покровська та Мирнограда. За його словами, туди перекинули близько 20 тисяч російських резервістів – це третина наявних резервів. Через це Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ зазнають потужних ударів керованими авіабомбами (КАБами).