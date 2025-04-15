Росія почала шукати слабкі місця у "сірій зоні": яка ситуація на Харківському напрямку

Наступальних дій російської армії впродовж минулої доби на Харківськму напрямку наші військові не зафіксували. Водночас окупанти почали шукати слабкі місця у "сірій зоні".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Що відбувається на Харківському напрямку

На Харківському напрямку, згідно з оприлюдненою інформацією, протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Генеральний штаб також не повідомляв про будь-яку подібну активність на цій ділянці фронту.

Фіксуються спроби й намагання ворога покращити своє тактичне положення у так званій "сірій зоні" біля населеного пункту Сотницький Козачок,

– ідеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Додаткової інформації стосовно ситуації на цьому напрямку військові наразі не вказали.

До слова, днями ISW повідомляв, що росіяни нещодавно трохи просунулися на північний схід від Харкова. Геолокаційні кадри свідчать про успіх противника на північ схід від Тихого. Також росіяни продовжували спроби наступу на Куп'янському напрямку.