Харківські піротехніки зняли з даху будинку 500-кілограмову авіабомбу, що не розірвалася

Харківські сапери зняли з даху дев'ятиповерхівки 500-кілограмову російську авіабомбу, яку окупанти скинули з літака ще у березні.

Авіабомба влучила у дах та застрягла на технічному поверсі. Піротехніки ще раніше дезактивували бомбу, але не могли зняти через обстріли. Про це повідомила журналістка 24 каналу Анна Черненко з місця подій.

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У Харкові дістали з житлової багатоповерхівки авіабомбу. Справжнє диво, що вона не розірвалася. Це 9-поверхівка на Салтівці, 19 березня був авіаудар по житловому сектору Салтівки,

– повідомила журналістка.

Як вдалось дезактивувати бомбу

Авіабомбу зняли за допомогою аварійно-рятувального автомобіля, автонавантажувача, піротехнічного автомобіля, важкого автокрана. Роботу виконували близько 10 саперів та рятувальників.

До слова, сапери і ДСНС працювали під звук вибухів на півночі від міста. Сьогодні Харків теж бомбили.

Це найбільша авіабомба, яку зустрічали сапери

Ігор Овчарук керівник групи піротехнічних робіт ДСНС Харківщини зазначив, що це вид авіабомб найбільший, які зустрічали сапери в місті.

Якби вона повністю спрацювала, так як їй потрібно, під'їзду б, напевно, не було. Нам доводилося з міста Харкова вилучити 3 авіаційні бомби такої маси,

– розповів Ігор Овчарук.

Піротехніки зняли з багатоповерхівки важку авіабомбу / Фото Анни Черненко, 24 канал

Яка ситуація у Харкові наразі

Російські військові не припиняють обстрілювати місто та область. Так, 21 червня внаслідок атаки по Чугуєві загинули 6 мирних мешканців.

У Харкові мешканці Харкова теж чули звуки вибухів. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни відкрили артилерійський вогонь. Унаслідок обстрілів в Індустріальному районі міста постраждали 7 людей. Крім того, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Сьогодні власне у Харкові теж повідомляли про вибухи. Про наслідки обстрілів наразі не повідомляли.

Синєгубов закликав харків'ян бути максимально обережними. Він радить людям не виходити на вулицю без крайньої потреби.

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Того ж дня, 21 червня, внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, яка зазнала осколкових поранень. Трагедія трапилася у селі Безруки Дергачівської громади.

Зауважимо, що від початку війни на Харківщині російські окупанти вбили 43 дитини. Ще 130 неповнолітніх зазнали поранень.

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