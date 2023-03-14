ЗСУ кидають росіянам "подарунки" з їхніх же гармат: харківським танкістам потрібна допомога

Харківські танкісти переобладнують танки, використовуючи техніку окупантів. А їхні ж боєприпаси, які вдалося забрати після деокупації населених пунктів, повертають назад із подвійною віддачею. Та разом із завзяттям і бажанням якомога швидше вибити ворога з українських земель, оборонці потребують допомоги.

Про це в ефірі 24 Каналу наголосила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона додала, наразі українські військові захищаються усім, чим є.

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"Російський ленд-ліз" у ділі

Бої з росіянами на українському фронті не вщухають. А техніка працює на межі своїх можливостей. Так, на початку повномасштабного вторгнення на базі Харківського танкового інституту було створено кілька механізованих бригад. Вони переобладнують військову техніку.

"Наприклад, цей танк має не рідну пушку. Вона скільки настріляла, скільки "накидала подарунків" окупантам, що в неї був дуже великий знос ствола. Ми взяли трофейну машину, є така методика зараз і це дозволяється, зняли трубу й поміняли. З цієї російської труби і їхні "подарунки" кидаємо їм туди", – вказуючи на трофейні боєприпаси, розповів начальник Військового інституту танкових військ НТУ ХПІ Олександр Серпухов.

Анна Черненко про ситуацію в Харкові та допомогу військовим: дивитись відео

Техніки треба сотні, а то й тисячі одиниць

Не дивлячись на вмілі руки наших захисників, техніка їм вкрай необхідна. Аби працювати із закритих позицій, українські оборонці потребують старлінки, планшети для коригування вогню на полі бою.

Допомога в техніці потрібна не в одиницях, а в сотнях, може навіть тисячах. Ми чекаємо допомоги, аби швидше відвоювати свою країну, свої землі,

– відзначив командир танкового підрозділу Леонід.

До слова, волонтери United Invest Team вже зібрали для танкістів більше мільйона гривень і ще мільйон для одного підрозділу аеророзвідки.

"Нам усім треба в 2 – 3 рази примножити зусилля, які були на початку повномасштабного вторгнення. Тоді наша спільна перемога настане набагато скоріше", – сказав волонтер United Invest Team Антон Бречко.

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