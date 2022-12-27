Попри обстріли – ставлять премʼєри: як постраждав харківський театр

Попри постійні обстріли Харкова, у місті продовжує працювати, ставити прем'єри та тішити глядачів драматичний театр. Ба більше, нещодавно його перейменували, аби позбутися асоціація з країною-агресоркою.

Нова назва – нове життя

Як розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко, з "Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна" він став просто "Харківським академічним драматичним театром". Великий профіль російського письменника, який був на фасаді будівлі, також прибрали. Зараз на його місці висить білборд нової україномовної п'єси – "Возлюби ближнього свого" за Ремарком.

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За словами директора департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуарда Павленка, ініціатива колективу театру про перейменування з'явилася ще 1 березня. Єдиним побажанням було залишити у назві "академічний драматичний театр", адже це пов'язано саме з діяльністю митців. Тож коли з'явилося повідомлення про те, що заклад нарешті перейменують, чимало людей зраділи. Мовляв, нове ім'я – нове життя.

Щоправда, назву на фасаді будівлі замінити на нову поки що не зможуть, але у департаменті культури обіцяють принаймні зняти букви, аби слів "російський" та "імені Пушкіна" вже не було.

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Театр постраждав від обстрілів

Хоч академічний театр і не потрапляв під прямі удари, пошкоджень він все-таки зазнав. Як розповіла виконувачка обов'язків директора театру Олена Ткаченко, після ракетних ударів 1 – 2 березня побилося багато скла, постраждала сцена.

Люди розібрали свої теплиці і надали нам скло, хоч і трохи нетрадиційне. А ми вже своїми руками це все відновлювали,

– зауважила вона.

Крім того, у поганому стані художній цех театру. У приміщенні дуже волого та холодно, там протікає дах, немає вікон і опалення, адже під час удару знесло батареї. Тож театр дуже потребує допомоги меценатів.

Навіть у таких умовах театр живе та працює. Наприклад, днями відбулася прем'єра вистави українською мовою, а після Нового року актори вирушать на гастролі до Києва.

"Це будуть перші гастролі оновленого театру без імені Пушкіна, без слова "російський" у назві", – наголосила кореспондентка.

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