"Очі": Резніков розповів деякі секрети, які зробили можливим контрнаступ на Харківщину

Реалізація Харківського контрнаступу увійде в історію, як одна з найуспішніших військових операцій. Значною мірою її реалізація стала можливою завдяки страху російських військових перед командуванням та системі "Очі".

Про це в фільмі Дмитра Комарова Рік за кадром розповів очільник Міноборони України Олексій Резніков, інформує 24 Канал. За його словами, це був ще один приклад нашої підготовки: до операції, планування і, відповідно, реалізація.

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Ми використовували систему "Очі". Зараз вже можна сказати про такий проєкт. Це не те щоб секрет, просто ми його не оголошували,

– зазначив Резніков.

За його словами, Україна має систему, в якій є оператор, що має контакт з іншими, а координують дії військових на землі.

"Зараз у нас в повітрі більше тисячі операторів різних типів дронів від маленьких простих до великих серйозних. Онлайн, постійне спостереження і підрозділи це бачать. Це не тільки командування бачить, але й артилеристи", – додав очільник оборонного відомства.

Відтак, саме завдяки нашій перевазі в повітрі "очами", різних підрозділів, командування теж це бачило, і ми бачили, як і що відбувається.

Тому наші хлопці рухались вперед. А ось росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них іде втрата території. Вони до двох днів тримають доповідь "наверх", щоб їм не прилетіло,

– пояснив Резніков.

Російські генерали шоковані

Міністр оборони також розповів, що коли російський генерал, думаючи, що він перебуває у глибокому тилу, за 60 кілометрів від лінії фронту, їде з колоною техніки, і його зустрічають ЗСУ та беруть цю колону в полон – російський генерал шокований.

Йому навіть в голову не могло прийти, що українці вже будуть, в їх розумінні, в глибокому тилу. Коли наші десантники, якщо правильно пам'ятаю, з 80-ї бригади, на австралійських Bushmaster, вийшли на річку Оскіл, що в Куп'янську. Ну, це просто! Я подивився на карті: Красавчики,

– розповів міністр.

Олексій Резніков пригадав, що тоді попросив записати англійською мовою звернення та відправив колезі з Австралії, в якому сказав "Бачиш, не даремно бронемашини Bushmaster передавав. Давай ще!"

Міністр також відзначив, що успіх контрнаступу – це майстерність українських військових. Це планування нашого командування, правильне, грамотне та продумане застосування всіх сил, обізнаність того, що відбувається. І на думку Резнікова, дуже важливо й надалі розвивати український БпЛА-сектор.