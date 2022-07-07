На Харківському напрямку окупанти замінували автомобільні шляхи

7 липня 2022 , 07:17
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Біля Шестакового на Харківщині російські загарбники замінували автодороги. Таким чином вони хочуть обмежити рух українського транспорту.

росіяни замінували автошляхи дистанційно. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 7 липня.

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Ситуація на Харківському напрямку

Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи,
– мовиться в повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утримані зайнятих територій. На окремих ділянках лінії зіткнення намагаються вести штурмові дії.

Ворог обстріляв з артилерії район Слатиного, Малої Данилівки, Руських Тишок, Веселого, Кутузівки, Пришибу та Гусарівки. 

Головне з фронту за даними Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
  • На Сіверському напрямку окупанти обстріляли Вовківку, Миропілля, Кіндратівку та Есмань Сумської області.
  • На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Долини, Курульки, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Чепеля.
  • На Краматорському напрямку загарбники обстріляли район Кривих Лук, Кузьминівки та Григорівки.
  • На Бахмутському напрямку окупанти атакували зі ствольної артилерії райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, завдали авіаудару неподалік Спірного.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв позиції ЗСУ.
  • На Силобузькому південному напрямку росіяни атакували з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії район Лиману, Посад-Покровського, Прибузького, Мирного, Котляревого та Благодатного. У районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили ворожу ДРГ.

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Автор: Марта Кушка