Ворог перекинув війська та намагається проривати оборону: яка ситуація на Харківському напрямку
Російські війська не полишають спроб просуватись. Тож на Харківському напрямку російські окупанти намагаються нарощувати темпи наступальних дій.
Зокрема, загарбники здійснили перекидання підрозділів із Куп'янського напрямку. Про це в етері телемарафону розповів представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев, передає 24 Канал.
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Росіяни активізувалися на Харківському напрямку
На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище,
– розповів він.
За його словами, ставлячи за мету прорив оборони українських військ, російські загарбники вкотре провели заміни ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність. І вони продовжують штурмувати наших бійців.
Зокрема, Саранцев зауважив, що від початку доби, 3 липня, Збройні Сили України відбили 6 атак ворога в районі Вовчанська та Липців. Офіцер підкреслив, що росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків.
Також речник нагадав, що противник перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії збройних сил країни-агресорки.
Ба більше, як він пояснив, у районі Глибокого ворог здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку, зокрема, Куп'янського.
До слова, днями в Інституті вивчення війни повідомили, що українським військовим вдається відкинути ворога від Вовчанська. Крім того, успіхи у Сил оборони є на Куп'янському та Сіверському напрямку в районі Серебрянського лісництва.