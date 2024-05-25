"Вибивають противника": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

На Харківському напрямку вже який день тривають запеклі бої. Наразі оперативна обстановка там залишається складною, а також динамічно змінюється.

Станом на сьогодні Сили оборони повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке і вибивають його з позицій. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

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Ворог намагається прорвати оборону

Назар Волошин розповів, що Збройними Силами України на напрямку Стрілеча – Глибоке наступ противника було зупинено повністю. Станом на зараз триває системна робота бійців з вибивання противника із зайнятих ним позицій.

За його словами, українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в прикордонних районах Харківської області.

Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці. На тому напрямку від початку доби противник 8 разів атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії було відбито в районі Липців без успіху для противника,

– повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також зазначив, що наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб домогтися успіху. Так, наразі тривають бої біля Вовчанська, де окупанти використали 6 КАБи, і Липців – там ворог застосував 4 КАБи.

"Окупанти б'ють КАБами та ракетами по Харкову, Дергачам, Куп'янську-Вузловому, Вовчанську, який ворог продовжує рівняти з землею. Страждають цивільні люди та підприємства", – наголосив Назар Волошин.

Росіяни продовжують спроби з захоплення Вовчанська

Як розповів речник, наразі ворог не полишає спроб захоплення Вовчанська, оскільки це ймовірно одна з тактичних цілей наступальних операцій ворога на півночі Харківської області.

За його словами, тактика ворога не змінюється, окупанти заходять малими піхотними групами до 10 осіб, використовуючи автомобілі, багі або гольфкари. До того ж вони обкрадають будинки місцевих жителів, вивозячи цінні речі.

Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи щодо посилення наших оборонних позицій,

– додав Волошин.