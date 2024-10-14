Провальний штурм ворога на Харківщині: "Спартан" зніс взвод окупантів і техніку, є полонені

На Харківському напрямку російські військові намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Та штурм виявився провальним.

Бійці підрозділу Нацгвардії "Спартан" відбили наступ окупантів. Про це 14 жовтня повідомили в МВС.

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"Спартан" відбив штурм ворога на Харківщині

Провальний штурм росіян на Харківщині. Гвардійці бригади "Спартан" знищили техніку та взвод піхоти окупантів, а також захопили полонених,

– ідеться в повідомленні.

В МВС зазначили, що аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу російської армії та миттєво завдали вогневих уражень ударними дронами та скидами з БпЛА.

Так, внаслідок влучної роботи штурм вояк армії країни-агресорки зупинено. Відомо, що військо ворога втратило техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.

"Спартан" відбив штурм ворога на Харківському напрямку: дивіться на відео