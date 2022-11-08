В Харківській області на російській міні підірвалися люди: на жаль, є загиблі

В Харківській області 8 листопада на трасі підірвалося одразу декілька людей. На жаль, двоє з них померли.

У Харківській області досить важка ситуація з мінами, які залишили російські загарбники. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На ворожій міні підірвалися 4 людей

Синєгубов зазначив, що на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районів працівники дорожньої служби після деокупації відновлювали дорожнє полотно. На жаль, чотири людини підірвалися на російській міні.

Дві людини, на жаль, загинули,

– наголосив очільник Харківської ОВА.

Також Синєгубов зазначив, що ще двоє постраждалих отримали серйозні поранення. Наразі вони перебувають в лікарні під наглядом медиків.

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На Харківщині висока мінна небезпека: останні дані

Напередодні Синєгубов повідомив, що у Харківському районі при розмінуванні отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.

У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі. Його госпіталізували. Постраждалий у важкому стані.

Спеціалісти щодня розміновують звільнені від російських загарбників території. Наразі вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Однак, скільки ще триватиме процес – прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території, підкреслив Олег Синєгубов.

Зауважимо, що розміновувати території саперам допомагає надпотужна машина Armtrac 400. До речі, її придбали за донати.

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