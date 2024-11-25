Закликав вбивати українців та наводив ворожі удари: суд виніс вирок зраднику з Харківщини

Суд виніс вирок жителю Харківщини, який наводив російські удари по своєму регіону і закликав вбивати українців. Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що контррозвідка СБУ затримала фігуранта в липні цього року.

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Житель Харківщини закликав вбивати українців

В СБУ повідомили, що російський агент готував нову серію ворожих повітряних ударів по прифронтовій території регіону. Для цього він об'їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп'янському напрямку.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах,

– йдеться в повідомленні.

Ба більше, в "тематичних" чатах в Телеграм він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців. Зазначається, що після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через "зв'язкового", яким був його давній знайомий з Росії.

Під час обушків у помешканні зрадника знайшли мобільний телефон із доказами роботи на користь Росії. Згодом суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.