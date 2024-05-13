На Харківському напрямку тривають контрударні дії: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 13 травня опублікував своє традиційне вечірнє звернення. У ньому президент прокоментував важку ситуацію на Харківському напрямку.

Гарант повідомив, що там тривають контрударні дії ЗСУ. Весь напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та інші прикордонні регіони. Не меншу увагу приділили й Донецькій області.

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Зеленський про фронт

Володимир Зеленський повідомив, що протягом дня вже були доповіді Головкома, розвідки, міністра внутрішніх справ. Особливу увагу приділили ситуації у Харківській області.

Харківщина – тривають наші контрударні дії, і напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта, техніку,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що ЗСУ розуміють, як діє ворог, і бачать задум на відтягування наших сил. Саме тому Донецька область не лишається без необхідної підтримки та забезпечення. Йдеться перш за все про Краматорський та Покровський напрямки. Незмінну увагу приділили й Куп'янському напрямку.

Окрім цього, Зеленський зауважив, що росіяни активізувалися й проти Сумщини та Чернігівщини. Фіксується діяльність диверсійних груп, а також обстріли. Українська армія відповідає вогнем – як і належить.

Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі,

– сказав президент.

У той самий час Зеленський подякував бійцям 110-ї окремої механізованої бригади за збитий російський Су-25 на Донеччині. Окрім цього гарант відзначив владу у прифронтових та прикордонних громадах, а також Нацполіцію – вони допомагають цивільним та забезпечують евакуацію людей і підтримку в умовах постійних російських ударів.

Міжнародні робота

Володимир Зеленський повідомив, що цього дня він мав розмову з прем'єр-міністром Швеції. Президент проінформував політика про ситуацію на фронті зараз – про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну.

Обговорили деталі нового оборонного пакета від Швеції та можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Це і проєкти в Україні, і спільні проєкти. Швеція може суттєво допомогти також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу,

– сказав президент.

Окрім цього, Зеленський 13 травня поговорив і з прем'єром Люксембургу. Бесіда стосувалася можливостей виробляти більше зброї. Президент України запросив прем'єрів Швеції та Люксембургу узяти участь у Глобальному саміті миру, який запланований на червень. Лідери погодилися.

Також гарант обговорив дві теми з прем'єр-міністром Канади.

Оборонна підтримка, особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення у цьому напрямі. І сьогодні Джастін, пан Прем’єр-міністр, мені підтвердив участь у Саміті миру. Дякую, Джастін,

– сказав він.

Зеленський анонсував, що наступний день буде не менш активним у роботі з партнерами. Президент зауважив, що пакети допомоги, які працюють, – це реалізовані, доправлені пакети, це зброя, яка в воїнів у руках і забезпечує результати.