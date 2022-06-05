На Харківському напрямку ЗСУ вдалося покращити тактичне положення, – командувач сил оборони

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції наших захисників. Він підкреслив, що українські воїни вживають максимально ефективних заходів для захисту територій та людей.

Вже 102-й день наші відважні захисники та захисниці боронять Україну та роблять усе для того, щоб прогнати російських окупантів з наших земель. Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв після відвідин позицій наших воїнів підкреслив – ЗСУ діють максимально ефективно та професійно, тому окупантам не вдасться втілити своїх планів. Ситуація важка, але наші герої все контролюють.

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Ситуація на лінії зіткнення

Як повідомив Наєв, наші війська на Харківському, Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямках очолюють досвідчені бойові генерали, тому ворог зазнає великих втрат та не може просунутися далі попри те, що залучає для штурму велику кількість особового складу та техніки.

На Харківському напрямку продовжуються заходи з укріплення оборони на ділянках місцевості, де нашим військам вдалося покращити тактичне положення,

– повідомив Наєв.

На Донецькому напрямку російські окупанти не припиняють артилерійських обстрілів та ракетних ударів. На Луганщині бої тривають без пауз, наші воїни відбивають усі атаки ворога та завдають росіянам нових втрат. На Запоріжжі ЗСУ укріплюють позиції, щоб унеможливити спробу прориву російських окупантів.

"Кожного дня подвиги наших героїв унеможливлюють просування противника. Це дуже складне завдання, яке виконують солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад", – розповів Наєв.

Також Наєв додав, що ЗСУ знають про плани російських окупантів щодо оточення наших військ та готові запобігти їх втіленню. Проводиться активна робота над тим, щоб підвищити потужність наших сил на всіх загрозливих напрямках.

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