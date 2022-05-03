У Харківському районі окупанти вгатили по підприємству: загинув працівник

Російські окупанти продовжують обстріл населених пунктів України. Внаслідок таких атак гинуть мирні мешканці.

У вівторок, 3 травня, окупанти вранці здійснили обстріли у Харківському районі. Через це виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Сама фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На місці працювали рятувальники.

Внаслідок обстрілу загинув 46-річний працівник, який на той час перебував на території підприємства.

Варто додати, що лише за 2 травня російські окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілів були пошкоджені цивільні об’єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали двоє людей.

За день до цього внаслідок п'яти артилерійських обстрілів Харкова загинуло троє людей, ще вісім мирних мешканців міста отримали поранення.

. Від 2 травня комендантська година щоденно. У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не варто покидати домівок. Влада міста рекомендує в ей час перебувати в укриттях.

В Харківській області окупанти протягом доби 2 травня обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв. Тут в Чугуївському районі поранення отримала одна людина.

Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

Варто нагадати, що напередодні українські військові звільнили від окупантів селище Руська Лозова, що на північ від Харкова. Саме звідти російські загарбники здійснювали артилерійський обстріл міста. Сталося це ще 29 квітня. Однак бої в селищі тривали і наступні декілька днів. І лиш 2 травня українським військовим вдалося там закріпитися.

Попри звільнення цього села, влада Харкова закликала мешканців міста і надалі уважно ставитися до повітряних тривог. Та й загалом без потреб не покидати безпечних місць.