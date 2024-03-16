Окупанти атакували "Шахедами" Харківщину: пошкоджено критичний об'єкт

У ніч проти 16 березня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася Харківщина, де зафіксували руйнування.

Ворог намагався атакувати 2 безпілотниками типу "Шахед". Сили та засоби ППО влучно відпрацювали й знищили обидва дрони.

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Які наслідки на Харківщині

Українські захисники збили обидва дрони, однак під час падіння вони завдали руйнувань. Так, у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок влучання по території села було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Минулося без постраждалих.

Ворог продовжує тероризувати Харківщину

Протягом минулої доби ворог атакував близько 20 населених пунктів, завдавши артилерійських та мінометних ударів. Також окупанти атакували безпілотником село Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок цієї атаки поранення отримали два чоловіки – 35 та 48 років.

Вдень 15 березня окупанти завдали балістичного удару по території Харківщини. Під атакою опинилося село Золочів. Так, ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Також знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки.

Також ворог завдав авіаудару по селу Синельникове у Чугуївському районі. Було пошкоджено один приватний будинок.

Окупанти атакували телевізійну інфраструктуру Харківщини

14 березня російські загарбники атакували телевійну інфраструктуру Харківської області. Як повідомив Синєгубов, ворог гатив по регіону дронами та ракетами.

Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області. Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину об'єктів вже відновили,

– повідомив Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА додав, що ворог може повторно атакувати телевізійну інфраструктуру регіону.