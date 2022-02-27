Харків'ян просять не виходити на вулиці і не їздити на авто: розцінять як диверсію
Джерело:поліція Харківської області
Збройні сили України зачищають Харків від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових. Містян просять не виходити на вулиці.
Таке важливе звернення опублікували місцеві поліцейські. Дотримання цього прохання може врятувати життя.
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"Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути оцінені як диверсія та відкритий вогонь на розбудові", – заявили у поліції.
Містян просять залишатися в укритті.
ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося! Окупанти, здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю. Слава Україні,
– додали поліцейські.