Харків'янам спишуть плату за комунальні послуги до кінця війни — Терехов

Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів. Ворог завдав великої шкоди інфраструктурі міста.

Багато харків'ян через ракетні та повітряні обстріли були змушені у пошуках безпеки покинути місто. Героям, які вирішили залишитися у своїх домівках попри атаки окупантів, хочуть забезпечити максимально комфортні умови, наскільки це можливо.

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Комунальні платежі скасовуються

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що з 24 лютого і до кінця війни мешканцям міста спишуть усі борги за комунальні послуги.

Вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, прибудинкова територія, вивіз сміття – це місто братиме на себе,

– запевнив він.

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