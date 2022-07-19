Харків'яни після оголошення тривоги повідомляють про вибухи: ймовірно, за містом

На Харківщині вночі 19 липня через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі почали повідомляти, що чули вибухи.

В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже ракети окупантів часто прилітають саме в житлові будинки, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.

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В Харкові лунали вибухи

О 4:17 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише 2 години.

Через кілька хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули вибухи. За їхніми словами, ймовірно, вони лунали за містом.

Наразі невідомо, що було причиною цих звуків. Це могла бути робота нашої системи протиповітряної оборони або ж чергові "прильоти" російських ракет чи снарядів.

Офіційної інформації щодо цього поки немає. Хай там як, місцевим жителям варто перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги, аби не наражати себе на небезпеку.

Коротко про попередній обстріл Харківщини

Уночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудили сирени. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.

Приблизно о 3:30 окупанти запустили по місту одразу 4 ракети з-під російського Бєлгорода. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали житловий будинок, школа та адміністративні будівлі.

За словами кореспондентки 24 каналу Анни Черненко, на жаль, загинули 3 мирні жителі – двоє чоловіків та одна жінка. Подружжя та їхній сусід мирно спали у своїх будинках під час повітряної тривоги.

Окрім цього, одна з ворожих ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

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Під час повітряної тривоги важливо не розголошувати адрес влучань ворожих ракет, якщо вони стануться. Також не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.