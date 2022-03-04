За 7 днів війни, яку Росія почала проти України, харків'яни ліквідували більше 500 одиниць ворожої техніки. Ворог вже й сам розуміє, що цю війну вони програли.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов. Про це він заявив 4 березня – на 9 день війни.

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Харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки

Посадовець пояснив, що станом на 4 березня, сили оборони міста Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності.

Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн. Харків'яни за 7 днів бойових дій з Росією ліквідували більше 500 одиниць ворожої техніки!

– заявив Синєгубов.

Ворог розуміє, що він не може взяти місто, саме тому завдає ракетних та бомбових ударів великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Відомо, що:

наступальний характер російських окупантів сповільнився;

прикордонники 5 прикордонного загону передовою групою спільно зі ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.



Харків'яни знищують техніку ворога / Фото з телеграму Олега Синєгубова



Люди у Харкові знищують техніку ворога / Фото з телеграму Олега Синєгубова

"Говорив із хлопцями з передової – готові гнати ворога і просять харків'ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром буде за межами області!" – заявив Олег Синєгубов.

Додав: "Як і обіцяли: стоїмо, захищаємо!"



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