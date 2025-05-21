У Харкові біля будинку впав дрон: чи є постраждалі

Вдень 21 травня в Індустріальному районі Харкова виявили безпілотник, що впав біля будинку. Інформація про постраждалих ще не надходила.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Що відомо про падіння дрона в Харкові

Синєгубов повідомив, що безпілотник в Індустріальному районі міста виявили близько 16:20.

На цей час інформація про постраждалих не надходила,

– пояснив він.

Голова ОДА додав, що тип дрона ще встановлюється.

Ворог атакував Харків уночі 21 травня. Місцеві жителі чули вибухи близько 3 ночі – над містом літали дрони-камікадзе.

Посеред дня 20 травня росіяни також атакували українське місто дронами. Міський голова Ігор Терехов заявляв, що було влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району.

Раніше окупанти атакували Харків безпілотником "Молнія". Він може нести від 3 до 5 кілограмів вибухівки. Унаслідок удару постраждав Київський район міста.