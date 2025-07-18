У Харкові біля житлової забудови приліт БпЛА невстановленого типу

Вдень 18 липня в Харкові чули вибухи. Місцева влада інформує про приліт невідомого безпілотника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи в Харкові 18 липня?

Мер міста написав, що наслідки поки уточнюють, а всі відповідні служби працюють на місці.

Маємо приліт БПЛА невстановленого типу у Київському районі біля житлової забудови. Попередньо – без постраждалих та руйнувань,

– повідомив Терехов.