У Харкові бої йдуть в центрі міста та прилеглих територіях: ворожу техніку підпалюють

У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.

Про це написав голова Харківської ОДП Олег Синєгубов у соцмережах. Він закликав людей бути дуже обережними.

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Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!

– написав голова ОДА.

За інформацією ЗМІ, бої ведуть в Олексіївці, Гідропарку та у Центрі міста. Харків'яни та українські військові зупиняють та підпалюють техніку.

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Також Синєгубов закликав не довіряти російським фейкам.Вони поширюють інформацію про те, що 302-ий зенітний полк здався. Це неправда.