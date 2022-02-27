У Харкові бої йдуть в центрі міста та прилеглих територіях: ворожу техніку підпалюють
27 лютого 2022 , 08:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олега Синєгубова
У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.
Про це написав голова Харківської ОДП Олег Синєгубов у соцмережах. Він закликав людей бути дуже обережними.
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Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!
– написав голова ОДА.
За інформацією ЗМІ, бої ведуть в Олексіївці, Гідропарку та у Центрі міста. Харків'яни та українські військові зупиняють та підпалюють техніку.
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Також Синєгубов закликав не довіряти російським фейкам.Вони поширюють інформацію про те, що 302-ий зенітний полк здався. Це неправда.