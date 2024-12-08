У Харкові було чутно вибух
8 грудня 2024, 17:10Читать новость на русском
Ввечері 8 грудня в Харкові було гучно. Повідомляється, що в місті чули звук вибуху.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал.
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Вибух у Харкові
Ввечері в неділю, 8 грудня, в Харкові чули вибух. Зокрема, звук вибуху чули о 17:05, про що повідомив місцевий телеграм-канал "Харьков Life".
"Повідомляють про вибух в місті, уточнюємо", – ідеться в повідомленні пабліка.
Зауважимо, що на той момент в місті не була оголошена повітряна тривога.
Вже о 17:14 моніторинговий канал повідомив, що вибух, який чули в Харкові, не повʼязаний з бойовими діями.
Вибух, що було чутно у місті – не повʼязаний із бойовими діями,
– вказали там.
Наразі більше детальної інформації немає.