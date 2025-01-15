Росія ввечері 15 січня знову атакує мирні міста України та цивільне населення. На жаль, цього разу під ворожим ударом опинився Харків.

У місті чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Сигнал повітряної тривоги на території Харківської області оголосили орієнтовно о 20:09. У Повітряних силах повідомляли про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів у регіоні. Їх зафіксували на межі з Донецькою областю.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Також російські дрони помітили північніше та східніше Харкова, вони рухалися у південному напрямку. Вже о 20:22 з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно. Жодних додаткових деталей наразі не вказують.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, він пролунав за містом,

– ідеться у повідомленні журналістів.

Зауважимо, що поки ані мер міста Ігор Терехов, ані очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, не коментували цю інформацію.