"Металева пастка": в Харкові рятувальники 5 годин визволяли чоловіка, що застряг у трубі

У Харкові 15 березня рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі. Операція порятунку тривала майже 5 годин.

Чоловіка після цього передали медикам та госпіталізували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі

В ДСНС розповіли, що 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 міліметрів на покинутій насосній станції, проте самостійно йому вибратися не вдалося.

Операція порятунку тривала майже 5 годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб.

Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами,

– повідомили в ДСНС.

У Харкові рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі / Фото ДСНС