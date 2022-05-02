У Харкові чули потужний вибух на півночі міста: раніше жителів просили не покидати укриття

У Харкові чули потужний вибух на півночі міста. Раніше влада просила людей не виходити з укриття, попри відбій повітряної тривоги.

Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 00:45 за Києвом. Наразі ніяких деталей про людей немає.

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У Харкові знову чутно вибухи

Харківські повідомляють про вибух на півночі міста,

– мовиться у повідомленні.

У телеграмі "Труха Україна" написали, що після "прильоту" у одному з районів Харкова почалась пожежа. Місцеві стверджують, що пожежа велика. Однак офіційних повідомлень про інцидент ще не було, тому поки не відомо, про які масштаби мовиться.



Після атаки росіян почалась пожежа

Влада закликала людей не виходити з укриттів

У Харківській ОВА повідомили, що російські війська 1 травня активно обстрілюють північні та східні райони міста. На жаль, район Салтівка перебуває під інтенсивним вогнем.

Саме тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив що краще не полишати укриття навіть тоді, коли немає оголошеної повітряної небезпеки. Слідувати цій пораді варто протягом дня.

Окупанти попередню добу агресивно атакували Харків

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередню добу, 30 квітня, місто тричі обстрілювали. Російську окупанти гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту. За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі (за новим територіальним розподілом – Ізюмському),

– заявив Синєгубов.

Посадовець також пояснив, що, на щастя, загиблих в обласному центрі немає.

Варто пригадати, що район Північної Салтівки фактично постійно перебуває під обстрілами. Місцеві жителі змушені жити без тепла та води, а їжу вони готують на відкритому вогні біля власних під'їздів.

Коротко про дії росіян на Харківщині

1 травня Ізюмський напрямок також залишався найгарячішою точкою у Харківській області. Там окупанти знову намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України зупинили ворога, він зазнав значних втрат.

У цей же день російські артилеристи обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду у Харківській області. Під атаку потрапив автомобіль, де перебували 3 людини. На жаль, одна жінка з авто загинула.

Окрім того, російські загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Попередньо відомо, що загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.

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