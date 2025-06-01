У Харкові чули вибух: на область летіла швидкісна ціль
- Увечері 1 червня у Харкові чули вибух, пов'язаний з загрозою балістичного озброєння з північного сходу.
- Моніторингові канали повідомили про кілька цілей у межах Сумщини та Харківщини.
У Харкові увечері 1 червня чули вибух. Моніторингові канали повідомляли про цілі у межах Сумщини та Харківщини.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про вибух у Харкові
Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу о 18:28 та повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курщини.
Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Дніпропетровщини,
– також написали там за кілька хвилин.
Уже о 18:33 у Суспільному повідомили про вибух, що чули у Харкові. Ймовірно, він доносився з області.
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Як уточнили моніторингові канали, спочатку були дві цілі в межах Сумщини та Харківщини, а о 18:36 було зафіксовано ще одну.