У Харкові чули вибух: на область летіла швидкісна ціль

У Харкові увечері 1 червня чули вибух. Моніторингові канали повідомляли про цілі у межах Сумщини та Харківщини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибух у Харкові

Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу о 18:28 та повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курщини.

Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Дніпропетровщини,

– також написали там за кілька хвилин.

Уже о 18:33 у Суспільному повідомили про вибух, що чули у Харкові. Ймовірно, він доносився з області.

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Як уточнили моніторингові канали, спочатку були дві цілі в межах Сумщини та Харківщини, а о 18:36 було зафіксовано ще одну.