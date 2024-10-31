У Харкові чули вибухи: росіяни завдають ударів КАБами по місту

Ввечері 31 жовтня Росія знову атакувала Харків. У місті лунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Харкові

"У Харкові пролунали вибухи", – повідомили журналісти о 20:57.

За мить голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдають ударів. Він закликав Харків та район перебувати в укриттях. З такими же закликом за мить вийшов мер Ігор Терехов, а також Повітряні сили.

О 21:04 у місті повторно пролунала серія вибухів.

За інформацією моніторів, росіяни атакували Харків КАБами – перед цим з'явилися попередження від Повітряних сил.

Вже невдовзі Синєгубов уточнив наслідки атаки.

Один із КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються,

– повідомив він.

Очільник Харківської ОВА додав, що у Дергачах є влучання КАБа у цивільне підприємство. Троє людей отримали гострі реакції на стрес – вони отримали допомогу на місці.

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Зауважимо, що ввечері вибухи також лунали й в інших містах України. Зокрема, гучно було у Києві, Полтаві, Одесі. Раніше росіяни запускали КАБи по Сумах.