У Харкові чули вибухи: ворог застосував КАБи
Харків зазнав повітряної атаки уночі 8 листопада. У місті чули вибухи.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Перед цим моніторингові спільноти писали про запуски ворогом КАБів.
Цієї ж ночі відбулася Масована атака дронів на Одесу: пошкоджена школа, житлові будинки та газові труби
Вибухи у Харкові 8 листопада: що відомо
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:29 (не вперше за ніч) 8 листопада. Моніторингові спільноти одразу повідомили, що російська військова авіація запустила кориговані бомби у бік Харківщини.
О 03:04 міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соціальних мережах:
У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні!
У цей час в Україні у багатьох інших областях також тривала повітряна тривога – через атаку ворога дронами-камікадзе типу "Шахед". Дуже постраждала вночі Одеса, також під загрозою був Київ.Зверніть увагу: оперативно про тривоги, атаки "Шахедів" та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.