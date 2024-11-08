У Харкові чули вибухи: ворог застосував КАБи

Харків зазнав повітряної атаки уночі 8 листопада. У місті чули вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Перед цим моніторингові спільноти писали про запуски ворогом КАБів.

Цієї ж ночі відбулася Масована атака дронів на Одесу: пошкоджена школа, житлові будинки та газові труби

Вибухи у Харкові 8 листопада: що відомо

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:29 (не вперше за ніч) 8 листопада. Моніторингові спільноти одразу повідомили, що російська військова авіація запустила кориговані бомби у бік Харківщини.

О 03:04 міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соціальних мережах:

У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні!

У цей час в Україні у багатьох інших областях також тривала повітряна тривога – через атаку ворога дронами-камікадзе типу "Шахед". Дуже постраждала вночі Одеса, також під загрозою був Київ.