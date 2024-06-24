Окупанти атакували КАБами: у Харкові пролунала серія вибухів

Пізно ввечері 24 червня в Харкові чули вибухи. Спочатку вони пролунали в області, а згодом – і в місті.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Згодом цю інформацію підтвердила й місцева влада.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 21:17. Причиною цього стала активність ворожої тактичної авіації.

Близько о 22:27 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб в Харківській області. Майже відразу в місті чули вибухи.

Спочатку вони пролунали за межами міста. Однак за лічені хвилини в Харкові пролунала нова серія вибухів. Це згодом підтвердив і мер міста Ігор Терехов.

У Харкові чутно серію вибухів. З'ясовуємо чи у місті,

– написав він.

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О 22:33 в Харкові знову чули вибухи. Як пишуть моніторингові телеграм-канали, окупанти скинули щонайменше 2 снаряди типу УМПБ Д-30.

Наразі місцева влада не повідомляла, чи є постраждалі та руйнування внаслідок вибухів у Харкові та області.

Напередодні, 23 червня, окупанти також не припиняли обстрілів Харкова. Так, російські військові вдарили авіабомбами по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського. На жаль, одна людина загинула, ще 12 осіб – отримали поранення.