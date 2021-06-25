Причина аварії наразі невідома – свідки кажуть, водій не впорався з керуванням. Авто через це перекинулося й впало у кювет.

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ДТП із курсантами в Харкові: що відомо

У харківських телеграм-каналах з'явилася інформація про серйозну аварію на вулиці Садовопаркова.

Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, через що машина злетіла у кювет.

Згодом стало відомо, що при цьому травми зазнала дитина – маленька дівчинка.

Її начебто з переломами забрала швидка допомога.



В авто, яке потрапило у ДТП, перебували курсанти МВС / Фото "Харьков 1654"

У автомобілі ж пересувалися курсанти Міністерства внутрішніх справ.

Причому їх у транспортному засобі було чимало.

Чи серед них є постраждалі – наразі невідомо.

Mazda ж, найімовірніше, піде на утилізацію – вона зруйнована вщент.



Люди вибралися з авто самостійно, хоч сама машина повністю зруйнована / Фото "Харьков 1654"

Свідки розповіли поліції, що бачили мало:

Як автомобіль швидко проїхав повз них, після чого пролунав крик.

І потім вже люди побачили перекинуте авто (його пасажири вибралися самостійно) і дівчинку з кров'ю на нозі.



Дівчинку з, ймовірно, переломом забрала швидка допомога / Фото "Харьков 1654"

До слова, тільки 23 червня в Україні резонансними стали кілька аварій: