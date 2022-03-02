У Харкові горить танковий завод: детонують снаряди

У Харкові чути вибухи в районі у танкового заводу. ЗМІ повідомляють, що там детонують снаряди.

За попередніми даними, напередодні танкове училище в Харкові піддалося авіаударам. Противник здетонував наявний боєкомплект.

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Повідомляють, що снаряди знешкоджують через пожежу на заводі. Вона триває вже дев'яту годину поспіль. Чути вибухи.

Однак ворог мітив по військових складах. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, озброєння зі складів давно вивезли.

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