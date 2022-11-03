Можна переночувати: у Харкові готують пункти обігріву у разі вимкнення світла і тепла
Джерело:Ігор Терехов
Харків продовжує готуватися до можливих відключень світла та тепла. Бо цього року зима буде важкою для українців.
У місті створять пункти обігріву на станціях метрополітену, у підвалах та притулках, а також у школах. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
До теми Найгірший сценарій – без світла, тепла і води: як Київ збирається пережити зиму
У Харкові зведуть пункти обігріву
За словами мера, у всіх районах міста буде розгорнуто намети, обладнані тепловими гарматами. Пункти обігріву будуть обладнані на безпечних зупинках та інших місцях.
Джерелом тепла у таких пунктах будуть дров'яні печі з виведенням димаря на вулицю. Спеціалісти харківських теплових мереж самі роблять такі печі.
Обов'язковою є в такому пункті обігріву кухня, на якій готуватимуть гарячу їжу для харків'ян. Її готуватимуть кухарі нашого комунального підприємства шкільного харчування,
– зазначив Терехов.
Електрику для плит та освітлення подаватиме генератор. Від нього будуть запитані розетки і у містян буде можливість зарядити свої мобільні телефони, зробити собі гарячий чай.
Терехов показав, який вигляд має пункт обігріву / фото "Суспільне"
Який вигляд має пункт обігріву у Харкові / фото "Суспільне"
Якщо відключення світла і тепла триватиме кілька днів – у такому пункті обігріву можна буде переночувати. Для цього будуть створені відповідні умови.
"Ми забезпечимо підвезення води до таких пунктів та медикаменти у разі необхідності. Ми робимо все для того, щоби не дати ворогові можливості заморозити городян", – наголосив міський голова.
Ігор Терехов розповів про пункти обігріву у Харкові: дивіться відео
Як підготуватися до відсутності тепла
- Утепліть вікна та двері,
- Допоможіть утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,
- Подбайте про теплий одяг,
- Підготуйте теплі ковдри та спальні мішки.
Варте уваги – Українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео