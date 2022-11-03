Можна переночувати: у Харкові готують пункти обігріву у разі вимкнення світла і тепла

Харків продовжує готуватися до можливих відключень світла та тепла. Бо цього року зима буде важкою для українців.

У місті створять пункти обігріву на станціях метрополітену, у підвалах та притулках, а також у школах. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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У Харкові зведуть пункти обігріву

За словами мера, у всіх районах міста буде розгорнуто намети, обладнані тепловими гарматами. Пункти обігріву будуть обладнані на безпечних зупинках та інших місцях.

Джерелом тепла у таких пунктах будуть дров'яні печі з виведенням димаря на вулицю. Спеціалісти харківських теплових мереж самі роблять такі печі.

Обов'язковою є в такому пункті обігріву кухня, на якій готуватимуть гарячу їжу для харків'ян. Її готуватимуть кухарі нашого комунального підприємства шкільного харчування,

– зазначив Терехов.

Електрику для плит та освітлення подаватиме генератор. Від нього будуть запитані розетки і у містян буде можливість зарядити свої мобільні телефони, зробити собі гарячий чай.



Терехов показав, який вигляд має пункт обігріву / фото "Суспільне"



Який вигляд має пункт обігріву у Харкові / фото "Суспільне"

Якщо відключення світла і тепла триватиме кілька днів – у такому пункті обігріву можна буде переночувати. Для цього будуть створені відповідні умови.

"Ми забезпечимо підвезення води до таких пунктів та медикаменти у разі необхідності. Ми робимо все для того, щоби не дати ворогові можливості заморозити городян", – наголосив міський голова.

Ігор Терехов розповів про пункти обігріву у Харкові: дивіться відео

Як підготуватися до відсутності тепла

Утепліть вікна та двері,

Допоможіть утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,

Подбайте про теплий одяг,

Підготуйте теплі ковдри та спальні мішки.

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