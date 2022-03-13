У Харкові та Кривому Розі лунає повітряна тривога
13 березня 2022 , 00:30Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові станом на 00:26 13 березня лунає повітряна тривога. Людей закликали не виходити з укриттів.
Також жителів Харкова та області закликали тримайтися подалі від вікон. Нехтувати цими проханнями не можна. Вони рятують життя.
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00:26 Повітряна тривога у Харкові та області – не виходьте з укриттів та тримайтесь подалі від вікон,
– мовиться у повідомленні.
Також близько 00:27 повітряна тривога залунала у Кривому Розі. Людей заликали негайно йти в укриття цивільного захисту.