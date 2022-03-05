У Харкові, Черкасах та Кіровоградській області лунають сирени
5 березня 2022 , 17:57Читать новость на русском
У Харкові та Черкасах оголосили тривогу. Повітряна небезпека існує також по всій Кіровоградській області.
Перебувати на вулицях міст – небезпечно. Про це повідомили місцеві органи влади, інформує 24 канал.
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Усім місцевим мешканцям потрібно терміново перейти в укриття. Перед тим переконайтеся, що ви вимкнули усі прилади енергоживлення.
Перебувайте у сховищі допоки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Довіряйте лише офіційним джерелам.
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