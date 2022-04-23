У Харкові ліквідували пожежу в ТРЦ: виникла внаслідок обстрілу російських окупантів

Російські окупанти напередодні Великодня цинічно обстріляли українські міста. Однією з цілей став Харків, де виникла пожежа в ТРЦ.

Рятувальники гасили пожежу з обіду. Через ворожі обстріли загорівся дах і частково приміщення на 2 поверсі.

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Загальна площа пожежі склала близько 800 квадратних метрів. О 15:20 пожежу вдалось локалізувати та о 18:00 повністю ліквідувати. За попередніми даними жертв та постраждалих немає,

– повідомили в ДСНС Харківщини.

До ліквідації вогню залучили 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

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