У Харкові лунає повітряна тривога: терміново в укриття

У Харкові станом на 20:17 10 березня лунає повітряна тривога. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.

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20:17 Повітряна тривога у Харкові — усім в укриття,

– мовиться у повідомленні.

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