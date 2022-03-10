У Харкові лунає повітряна тривога: терміново в укриття
10 березня 2022 , 20:19Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові станом на 20:17 10 березня лунає повітряна тривога. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.
Зауважте Окупанти використовували касетні бомби: на Харківщині відкрили справу через загибель жінки
20:17 Повітряна тривога у Харкові — усім в укриття,
– мовиться у повідомленні.
У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.