У Харкові лунає повітряна тривога
6 березня 2022 , 21:04Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові станом на 21:00 6 березня лунає повітряна тривога. Людей просять залишатися в укриттях.
Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
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Повітряна тривога у Харкові – залишайтеся в укриттях,
– мовиться у повідомленні.
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