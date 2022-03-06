У Харкові лунає повітряна тривога

У Харкові станом на 21:00 6 березня лунає повітряна тривога. Людей просять залишатися в укриттях.

Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.

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Повітряна тривога у Харкові – залишайтеся в укриттях,

– мовиться у повідомленні.

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