У Харкові лунають сирени: жителі міста, йдіть в укриття

У Харкові лунає повітряна тривога. Сирени почали лунати 27 лютого близько 14:27. Жителям міста необхідно негайно сховатися в укриття.

Нагадаємо, що через вторгнення ворожих військ Путіна в Україну в нашій країні запроваджено воєнний стан. Коли лунає сигнал тривоги – необхідно перейти в укриття.

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Наразі ЗСУ зачищають Харків від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових. Містян просять не виходити на вулиці, не пересуватися містом на автівках та не намагатися покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути оцінені як диверсія.

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