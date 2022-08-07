У Харкові - серія потужних вибухів: мер озвучив перші подробиці про "прильоти"

Увечері 7 серпня по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Сигнал про відбій вже був, але мешканці Харкова чують, як лунають вибухи.

російські окупанти не припиняють обстріли Харкова. Навіть коли по всій Україні пролунав сигнал про відбій небезпеки, місто перебуває під прицілом ворога.

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У Харкові лунають вибухи

О 21:55 у Харкові пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги. Втім, вже через 10 – 15 хвилин мешканці міста почали повідомляти про те, що чують вибухи.

Згодом мешканців міста та області попередили, що є загроза артилерійського обстрілу, тому усім необхідно залишатися у безпечних місцях.

У мережі мешканці Харкова діляться, що вибухи, які вони чули, скоріш за все лунали не в самому місті, а в області. Офіційної інформації наразі немає.

Усім мешканцям до відповідного дозволу потрібно залишатися в укриттях. Ворог дуже підлий та підступний, тому у жодному разі не варто ризикувати своїм життям.

Мешканці знову чують вибухи, в Харкові та області пролунав сигнал тривоги

О 22:30 мешканці Харкова знову повідомили про звуки вибухів. Через кілька хвилин в області пролунав сигнал повітряної тривоги, усім негайно потрібно піти в укриття.

Місцеві жителі розповіли, що чули цілі серії потужних вибухів, вочевидь, атака ворога є масштабною.

Мер просить всіх не покидати укриттів

Інформацію про потужні вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він закликав усіх не ризикувати своїм життям.

У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін,

– попросив він.

В обласній раді заявили про масштабну атаку росіян

Радник голови Харківської обласної ради Наталя Попова повідомила, що по Харкову є дуже багато "прильотів", російські окупанти здійснюють масштабний обстріл.

Не виходьте з укриттів. "Екстренка" у готовності. Усі працюють. Нас не залякати!

– написала вона.

Перша інформація про "прильоти"

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже точно відомо про обстріл Київського району міста. Снаряди російських окупантів влучили в інфраструктурний об'єкт.

Вибухів було не менше семи. Інформації про постраждалих немає, сподіваюсь, що й не буде,

– написав Терехов.

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