У Харкові можливі перебої зі світлом: внаслідок російського обстрілу пошкоджено електромережу

Опівдні 12 жовтня в Харкові пролунав вибух – росіяни завдали удару по місту. Влада повідомила, що внаслідок атаки можливі перебої у подачі електроенергії.

Повідомляється, що окупанти завдали удару по індустріальному району Харкова. Відомо про одну постраждалу цивільну жінку.

Дивіться також Долітає до міста за час до 42 секунд: чим росіяни вдарили вночі по Запоріжжю

Можливі перебої зі світлом

Близько опівдня росіяни завдали цинічного удару по індустріальному району Харкова. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляє про пошкодження електромережі, у деяких районах можливі відключення світла. Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору.

Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги,

– написав мер Харкова Ігор Терехов.

Також відомо про жертви серед цивільного населення – осколками було поранено жінку 67 років. Її вже доправили до лікарні для отримання медичної допомоги.

Що відомо про атаку на Харків

О 11:47 у Харкові пролунав вибух, після чого у місті було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей. Тип озброєння, який застосували для удару по Харкову наразі невідомий.

О 12: 59 у Харківській області повідомили про відбій повітряної тривоги.