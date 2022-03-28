У Харкові не було тихо ще жодного дня, починаючи з 24 лютого, – мер Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив інформацію станом на 28 березня 2022 року щодо ситуації в місті.

За його словами, з моменту, коли почалася війна, ні на хвилину, ні на один день у Харкові не було тихо. Обстріли відбуваються постійно: як з неба, так і з землі.

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"Хочу вам сказати, що російська армія цілеспрямовано, я підкреслюю, що саме цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах", – повідомив Ігор Терехов.

Він зазначив, що ціллю стають не тільки окремі будинки, а повністю житлові мікрорайони міста Харків. Раніше там жили мирні люди, які мали спокійне життя. Проте, починаючи з 24 лютого, вони піддаються тотальним бомбардуванням.

Сьогодні у місті Харків зруйновано 1410 обʼєктів. З яких 1177 – це житлові багатоповерхові будинки, в яких мешкали харківʼяни,

– заявив Терехов.

"Якщо говорити про інфраструктуру міста, то (зруйновано – 24 канал) 53 дитячих садочків, 69 шкіл, 15 лікарень. Сьогодні це – результат агресії Росії", – додав міський голова Харкова Ігор Терехов.

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