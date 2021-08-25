У Харківському антикорупційному центрі розповіли про крадіжку 25 серпня. Наразі підраховують приблизну суму збитків.

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Працювати тепер складно

25 серпня члени організації помітили, що з офісу зникли кілька ноутбуків. Також з'ясувалось, що відсутня ще й аудіо- та відеоапаратура. На місце швидко викликали поліцейських, які оформили заяву про пограбування.

Через крадіжку техніки робота антикорупційного центру трохи ускладнилась. Працівники пишуть, що вони не можуть тепер працювати повноцінно, як раніше. Проте вони сподіваються, що правоохоронці знайдуть техніку.

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На Садовопарковій рецидивіст пограбував одну із церков. Він викрав гроші та Книгу псалмів. Після злочину він намагався втекти у лісосмугу. Проте зупинився тоді, коли почув постріл поліцейських. Чоловіка затримали.

У Московському районі побили та пограбували громадянина Марокко. У нього відібрали сумку, де були: мобільний, 15 тисяч гривень, навушники, ключі та документи. Відомо, що зловмисники – 3 чоловіків. Одного з них вже затримали поліцейські.

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Текст публікації громадської організації "Харківський антикорупційний центр":

ОФІС ГО «ХАРКІВСЬКИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ПОГРАБУВАЛИ НЕВІДОМІ

З приміщення зникли ноутбуки, відеотехніка та інше обладнання.

Сьогодні, 25 серпня з'ясувалося, що офіс Харківського антикорупційного центру пограбували.З приміщення винесли: офісну техніку (ноутбуки), аудіо та відеоапаратуру. Приблизна сума збитків наразі встановлюється.

Ми оперативно викликали поліцію та написали заяву про пограбування. Сподіваємося, що харківська поліція швидко знайде зловмисників та вкрадену техніку.

Також мусимо констатувати, що через ці обставини робота Харківського антикорупційного центру ускладнилась.

На жаль, ми якийсь час не зможемо працювати в повному обсязі. Поки що шукаємо альтернативні варіанти відновлення роботи офісу та рішення цих проблем. Та покладаємо дуже великі сподівання на те, що органи правопорядку знайдуть нашу техніку якомога швидше.

Звісно, ця ситуація для нас дуже прикра, однак це нас точно не зупинить.