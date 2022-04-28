У Харкові та області за добу виникло 18 пожеж внаслідок російських обстрілів

У Харкові цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів міста та області.

Про це повідомляють джерела 24 каналу в Харківській ОВА. За попередніми даними, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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Окрім цього російські окупанти обстрілювали й область, зокрема Золочів, Дергачі та Чугуїв. На Ізюмському напрямку тривають бої.

Внаслідок обстрілів виникло 18 пожеж

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів. 18 з них – для ліквідації пожеж, які виникли через ворожі обстріли, ще 5 – на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожежі ліквідовували у багатоповерхових та приватних будинках, гаражах, автомобілях, виробничих об’єктах та сухостої.

За повідомленням ДСНС області, через обстріли окупантів 5 пожеж сталось у Київському районі, 2 – в Індустріальному, у Харківському районі було 5 пожеж, в Ізюмському – 6.

Відомо, що 27 квітня близько 18:30 ворожі обстріли спричинили кілька пожеж у Київському районі, де горіли майже одночасно 11 гаражів та автомобіль. На щастя, жертв та загиблих нема.

В результаті бойових дій на території Барвінківської громади Ізюмського району горів магазин будматеріалів, бібліотека та приватні гаражі.

Впродовж вчорашньої доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 53 ворожих боєприпасів.

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