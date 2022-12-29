У Харкові та Одесі – гучно: повідомили про вибухи

Росіяни вирішили завдати чергового масованого ракетного удару по території України вранці 29 грудня. В одних з найбільших обласних центрів нашої держави – тобто у Харкові та Одесі – місцеві чули звуки вибухів.

Окупанти вирішили випробувати український народ на міцність напередодні Нового року, маючи на меті занурити нас у тотальну темряву. Близько 08:40 ЗМІ повідомляли, що в Одеській області спрацювала ППО, хоча місцеві подумали, що це прильоти.

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Що відомо про вибухи в Одесі та Харкові

О 09:00 журналісти "Суспільне" зазначили, що у Харкові – вибухи. Згодом вони повідомили, що прильотів було 4, Харківський метрополітен зупинив рух усіма лініями підземки, а мер Терехова констатував, що російські окупанти вдарили по Слобідському району міста. Згодом на ситуацію відреагував глава ОВА Синєгубов та описав, що відбувається в регіоні станом на 09:50.

Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах,

– наголосив він.

Водночас бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель" у своєму телеграм-каналі написав, що ворог завдав ударів ракетами С-300 та станом на 09:13 РСЗО окупантів працює по Вовчанську в області, що неподалік від лінії фронту.

Окрім того, в Одесі близько 09:00 прогриміло декілька вибухів. Спершу місцеві подумали, що це прильоти, однак згодом в Повітряних Силах зазначили, що ППО збили дві ворожі повітряні цілі.